Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! 24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 18:10 MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6084350398a69c3f214c0be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! Bodrum plajları turistlere kaldı İstanbul'da silahlı çatışma kamerada! Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu! İsrail polisi namaz sonrası saldırdı! Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı Başhekim Sönmez: 'Vakalarda yükseklik, yoğun bakımlarda doluluk sürüyor'