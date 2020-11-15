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  3. 15 Kasım 2020 15:50

PKK'nın Türkiye'deki 1 numarası böyle öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki 1 numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonunda detayları ortaya çıktı.

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