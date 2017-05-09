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  3. 09 Mayıs 2017 23:20

PKK/PYDye silah vermeyi öngören kararı onayladı

ABD Savunma Bakanlığı, Trump yönetiminin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye ağır silah verilmesini öngören kararnameyi onayladığını açıkladı.

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