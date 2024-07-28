  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza
Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza
Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu
Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu
Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık
Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık
İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı
İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı
Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar
Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar
Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi
Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi
Parkta bir kişiyi vurdu, polise ateş açıp kaçtı
Parkta bir kişiyi vurdu, polise ateş açıp kaçtı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı