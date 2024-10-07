Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist öldürüldü PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist öldürüldü 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 11:06 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 11:06 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6703967488286c477f08ace3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi Malatya'da yetişiyor, dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi Şaşkın hırsızlar koca tabelayı görmedi; dükkanı soydu İstanbul'da motosikletli saldırı: Daireye kurşun yağdırdılar İzmir'de yaralı bir geyik fabrikaya sığındı Hainlerin onlarca ini yerle bir edildi Tünelde can pazarı: 4 kişi otomobilin içinde sıkıştı Esenyurt'ta sapık kamerada: Minik çocuğu taciz etti