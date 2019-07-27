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  3. 27 Temmuz 2019 14:01

PKK'ya katılırken kıskıvrak yakalandılar

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile onları kırsala götüren 2 kişi, güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

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