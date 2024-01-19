Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'ya peş peşe darbe: 10 terörist etkisiz hale getirildi PKK'ya peş peşe darbe: 10 terörist etkisiz hale getirildi 19 Ocak 2024 Cuma Saat: 14:30 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa5d64326a3e30310f40e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Kuş cenneti Uzunhızırlı Göleti eski günlerine geri döndü İstanbul'da metruk binada çıkan yangın can aldı Hapishanelere film gibi operasyon: Yüzlerce mahkuma ulusal marşı söylettiler AK Parti'nin Ankara anketinden Mansur Yavaş çıktı! İşte bu yüzden her sabah her yanınızda nokta nokta şişliklerle uyanıyorsunuz İstanbul'da alacak verecek kavgası ceza evinde bitti Esenyurt'un yüzsüz hırsızı kamerada Yolcu otobüsünde şoför-muavin kavgası! Yolcular sinir krizi geçirdi