  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. PKK'ya son zamanların en büyük darbesi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya son zamanların en büyük darbesi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dilan Polat sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi
Dilan Polat sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi
Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada
Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada
2 bin yıldır uyuyan fay hattı için ''kırılma'' uyarısı: ''7.1'lik deprem olabilir''
2 bin yıldır uyuyan fay hattı için ''kırılma'' uyarısı: ''7.1'lik deprem olabilir''
IBAN numarasını arkadaşına verdi; hayatı kabusa döndü
IBAN numarasını arkadaşına verdi; hayatı kabusa döndü
Restoranlarda tepki çeken uygulama! O ücreti ödemeyin
Restoranlarda tepki çeken uygulama! O ücreti ödemeyin
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Polise saldıranlar yakalandı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Polise saldıranlar yakalandı
İflas eden firmaya yağma girişimi: 300 kişi şirketin kapısına dayandı
İflas eden firmaya yağma girişimi: 300 kişi şirketin kapısına dayandı
Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
E-5'te makas terörü: Çok sayıda yaralı var
E-5'te makas terörü: Çok sayıda yaralı var