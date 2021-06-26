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PKK/YPG'den alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Afrin kentinde sivillere yönelik bombalı saldırısında 3 sivil öldü, 3 kişi de yaralandı.

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