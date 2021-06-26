Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK/YPG'den alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var PKK/YPG'den alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var 26 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 17:40 Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Afrin kentinde sivillere yönelik bombalı saldırısında 3 sivil öldü, 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d73c76fe1ce573f71f0743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! 7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçtiler Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler Kaş'ta üç noktada orman yangını Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı Erdoğan ''Sen beni çıldırtacaksın'' dedi, internette herkes onu aradı Ceyda-Esra Ersoy kardeşlerden dudak dudağa paylaşım Erzurum'da 8 bin yıllık tarihi keşif İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor Şevval Şahin'in yeni sevgilisini denize atmıştı... Olay anını anlattı