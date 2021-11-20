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  4. PKK/YPG'den kanlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı!

PKK/YPG'den kanlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı!

Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan füzeli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

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