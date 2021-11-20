Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK/YPG'den kanlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı! PKK/YPG'den kanlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı! 20 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 10:25 Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan füzeli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6198a2e8569dee71a6595353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir açıklama daha geldi! Depremler Türkiye'deki yanardağı harekete mi geçirdi ? Aşı karşıtları ortalığı savaş alanına çevirip, polis araçlarını yaktı AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken sözler: ''Alışacaksınız!'' 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı'dan açıklama Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler var Mustafa Sarıgül’den Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrine ziyaret Afganistan değil İstanbul! Üniversitede çekilen görüntüler olay oldu Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor! TOGG son görüntüleri paylaştı