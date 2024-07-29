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  4. Plaj keyfiniz hastanede bitebilir: Sıcakta yerken bir kez daha düşünün

Plaj keyfiniz hastanede bitebilir: Sıcakta yerken bir kez daha düşünün

Plajda güneşlenenler arasında dolaşarak tepside midye dolma, simit veya çekirdek, kovada mısır, poşette pamuk şeker satan seyyar satıcılar, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor.

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