Anasayfa Video Galeriler Gündem Plaj keyfiniz hastanede bitebilir: Sıcakta yerken bir kez daha düşünün Plaj keyfiniz hastanede bitebilir: Sıcakta yerken bir kez daha düşünün 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 12:22 Plajda güneşlenenler arasında dolaşarak tepside midye dolma, simit veya çekirdek, kovada mısır, poşette pamuk şeker satan seyyar satıcılar, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a75f4289727e03ce01fbf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yat imalathanesinde yangın E-5'te şaşkına çeviren olay: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü İstanbul'da Ortaköylü kumpircilerin Prens Selmanlı şovuna ceza yağdı Gözünün önünde otomobilini böyle çaldılar MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon: 2 kadın terörist öldürüldü Yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var Fahiş fiyata e-Devlet üzerinden ''ihbar'' dönemi başladı Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti Kırmızı bültenli 3 kişi daha Türkiye'de yakalandı