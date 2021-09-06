Anasayfa Video Galeriler Gündem Plajda büyük patlama: 7 yaralı var! Plajda büyük patlama: 7 yaralı var! 06 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 08:05 Lübnan’ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6135a197d424882a33393107" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yola çıkaracaklar dikkat! Trafikte ''yüz yüze eğitim'' yoğunluğu başladı Deniz salyası bitti sanıyoruz ama... Bu görüntüler Marmara'nın derinliklerinden geldi! Afgan kadınlar sokağa indi! Taliban biber gazıyla müdahale etti Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti İstanbul'da fabrikada yangın Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş