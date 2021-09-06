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  4. Plajda büyük patlama: 7 yaralı var!

Plajda büyük patlama: 7 yaralı var!

Lübnan’ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

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