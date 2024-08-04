Anasayfa Video Galeriler Gündem Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 13:16 Güncelleme: 04 Ağustos 2024 Pazar 13:16 Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af550d6e051c110d026923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı