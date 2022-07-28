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  4. Plajda dehşet! Saldıran köpekbalığı değil! Neyin saldırdığını görünce şok oldular

Plajda dehşet! Saldıran köpekbalığı değil! Neyin saldırdığını görünce şok oldular

Hawaii Adası'nda bulunan Kaimana Plajı'nda keşiş foku yüzen kadına saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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