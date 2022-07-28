Anasayfa Video Galeriler Gündem Plajda dehşet! Saldıran köpekbalığı değil! Neyin saldırdığını görünce şok oldular Plajda dehşet! Saldıran köpekbalığı değil! Neyin saldırdığını görünce şok oldular 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 08:15 Hawaii Adası'nda bulunan Kaimana Plajı'nda keşiş foku yüzen kadına saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e21b6963d9d050782e8053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ta Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı İstanbul'da havuz patladı, okul bahçesi göle döndü HDP İl Başkanının da aralarında olduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Cinayetin sebebi şoke etti AK Partili il başkanına askeri tören Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı 15 Temmuz'un kayıp silahlarıyla ilgili korkutan iddia Sınırdaki kaçak Türklerin görüntüleri olay oldu Kadıköy'de Putin tezahüratı ayıbı!