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  4. Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü

Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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