Anasayfa Video Galeriler Gündem Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:35 Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f1cc7e90c97a23bd20a413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın'' Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada El bombasıyla tehdit etmişti, evinden 2 el bombası çıktı Mehmetçik Kandil'i vurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü Türkiye'nin ünlü sahili gece de dolu: Yatağını yorganını alan geldi Türk ailenin tatil hayali ters kelepçeli mahzende bitti