Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at...

Edirne'de Saros Körfezi’ne hakim sahilde bir kişi serinlemek için atıyla birlikte denize girdi. O anlar tatilciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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