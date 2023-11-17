Anasayfa Video Galeriler Gündem Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü 17 Kasım 2023 Cuma Saat: 10:20 Güncelleme: 17 Kasım 2023 Cuma 10:20 Kolombiya’daki bir plajda yaşanan korkunç olayda yıldırımın sahildeki bir kadının üstüne düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6557143a766c99fd7c006da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Fidan'ın mülakat görüntüleri gündem oldu Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan sinir krizi geçirdi Metin Uca hayatını kaybetti İşte Kılıçdaroğlu'nun yol haritası: Mutfak videolarına devam Adında ''Anadolu'' var! Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, Türkiye'de görüldü Terör değil, ayı saldırısı! Bir ilimizde daha aynı saldırı Düğünde 'istek şarkımı çalmadılar'' dehşeti: Ölü ve yaralılar var Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ilde dev operasyon İstanbul'da kimyasal madde deposunda büyük yangın