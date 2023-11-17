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  4. Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü

Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü

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Kolombiya’daki bir plajda yaşanan korkunç olayda yıldırımın sahildeki bir kadının üstüne düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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