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  3. 15 Temmuz 2019 13:13

Plajda panik anları ! Bir anda ortaya çıktı herkes kaçtı...

Ege'de etkili olan fırtına, Çeşme Ilıca Plajı'nda paniğe sebep olurken, vatandaşlar havalanan plaj şemsiyelerini yakalamak için peşlerinden koştu. Fırtına nedeniyle plaj boşalmaya başladı.

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