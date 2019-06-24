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  3. 24 Haziran 2019 21:26

Plajda şortunu indiren teşhirciye linç girişimi

Bodrum'da plajda şortunu çıkaran bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Yılanların aşk dansı kamerada
Yılanların aşk dansı kamerada
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Bodrum’da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı
Bodrum’da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı
Video Galeri
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