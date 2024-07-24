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Plajda tacize linç girişimi

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Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen 34 yaşındaki bir kişi çevredekiler tarafından darbedildi.

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