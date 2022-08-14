Anasayfa Video Galeriler Gündem Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı 14 Ağustos 2022 Pazar Saat: 22:55 Arnavutluk'un Dıraç şehrinde sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indirip denize atan kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f953315c1a7b747e6b76f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Millet İttifakı kazanırsa bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğini garanti edemem'' Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı Bu görüntüleri ''Erdoğan’a gönderin görsün'' diyerek paylaştı Pereira basın toplantısında çılgına döndü İnternete otomobilinin satılık ilanını koymuştu, beyninden vurulmuşa döndü Formula 1 aracını trafikte gören bir daha baktı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı