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  4. Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı

Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı

Arnavutluk'un Dıraç şehrinde sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indirip denize atan kişi gözaltına alındı.

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