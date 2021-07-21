Anasayfa Video Galeriler Gündem Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 13:15 İstanbul Silivri’de plajda denize giren kişinin fiyatı bin dolar değerindeki kol saatini çalan şahılar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f7f3c2204c50669679e0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Resmen açıklandı; 2023'te Millet İttifakı 3 ortaklı olacak... Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik'' Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz Bu sefer mağdur bir erkek! Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı Güldür Güldür'ün oyuncusu rektörü fena ''ti''ye aldı İstanbul'un tarihi çeşmesinden kan aktı İstanbul'da lüks siteye kurşun yağdırdılar Bakan Soylu: ''Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur''