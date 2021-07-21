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  4. Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı

Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı

İstanbul Silivri’de plajda denize giren kişinin fiyatı bin dolar değerindeki kol saatini çalan şahılar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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