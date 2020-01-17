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  3. 17 Ocak 2020 11:10

Plastik fabrikası alev alev yandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı ! Sürücü ağır yaralandı
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı ! Sürücü ağır yaralandı
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