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  3. 21 Mayıs 2017 15:45

Plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir plastik geri dönüşüm fabrikası çıkan yangında alev alev yandı.

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Huzur veren uğraş: Bonsai
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Bursada kadın cinayeti
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Yaz geliyor derken kar geldi
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İhlas Vakfı mezunlarını uğurladı!