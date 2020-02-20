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  3. 20 Şubat 2020 13:30

Platonik aşık dehşetinde flaş gelişme

Erzurum'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşık olduğu Canısı T.'yi 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Y.'nin, cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığı tespit edilecek.

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Video Galeri
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