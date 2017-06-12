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  3. 12 Haziran 2017 16:45

Plazalarda deprem böyle hissedildi

Ege’de 6,2’lik deprem İstanbul’da da hissedildi. Dünya Ticaret Merkezi’nin 17. katında yaşanan panik ve jaluzilerin sallanması saniye saniye kamerala yansıdı.

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Denizliyi yılan bastı
Denizliyi yılan bastı
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Depremde yaşanan panik anı kamerada
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Video Galeri
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Video Galeri
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
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İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
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Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!