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  4. Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı

Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı

İstanbul'da evinin 5. katından düşerek yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Aykut'un cenazesine Dilan ve Engin Polat da katıldı.

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