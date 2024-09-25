Anasayfa Video Galeriler Gündem Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 15:55 İstanbul'da evinin 5. katından düşerek yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Aykut'un cenazesine Dilan ve Engin Polat da katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f4085e627947dea60182d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti Telefon dolandırıcılarının 1 milyon TL'lik vurgunu kamerada Diyarbakır'da sevgili tuzağıyla 4 milyon TL'lik kripto para vurgunu Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını