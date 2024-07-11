  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Polat çiftinin duruşma tarihi belli oldu

Polat çiftinin duruşma tarihi belli oldu

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti, 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı
Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı
Edirne'de orman yangını
Edirne'de orman yangını
Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada
Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada
Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler
Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler
İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı
İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı
Zamlı bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı
Zamlı bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı
Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı
Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı
Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı
HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı