Anasayfa Video Galeriler Gündem Polat çiftinin duruşma tarihi belli oldu Polat çiftinin duruşma tarihi belli oldu 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 17:32 Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti, 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668fed0d164c0810f10021a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı Edirne'de orman yangını Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı Zamlı bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı