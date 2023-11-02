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Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu

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Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki lüks araçları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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