Anasayfa Video Galeriler Gündem Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 15:20 Güncelleme: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:20 Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki lüks araçları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6543940d51ad3548b8775c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu Hac kuraları çekildi Sokak ortasında uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var! İstanbul'da bazadan vahşet çıktı 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti