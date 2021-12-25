Anasayfa Video Galeriler Gündem Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada! Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada! 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:06 Denizli'de bir semt polikliniğinde bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup ardından da tokat atması kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c6b4d0dc40ae376016d117" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar verildi İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam Fahiş zamlar inmeyince kur indirimi denetimleri başladı Merve Boluğur ''akşama hazırlık'' deyip jartiyeriyle şov yaptı Akşener yoksullukla mücadele için 2 projesini açıkladı Bakan Akar’dan Yunanistan’a ''silahlanma'' tepkisi AK Parti önüne zaman ayarlı bomba