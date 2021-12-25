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  4. Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada!

Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada!

Denizli'de bir semt polikliniğinde bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup ardından da tokat atması kameraya yansıdı.

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