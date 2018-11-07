Polis aracı motosiklete çarptı: 64 milyon TL tazminat
07 Kasım 2018 22:10
Polis aracı motosiklete çarptı: 64 milyon TL tazminat
ABD’nin Oakland kentinde kırmızı ışıkta geçen polis aracı, motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosikletli bir bacağını kaybederken, mahkeme şahsa 64.2 milyon TL tazminat ödenmesine hükmetti.Geçen yıl 25 Mart’ta yaşanan olayda, Broadway’de kırmızı ışıkta geçen polis aracı, motosikletli bir şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan adam ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede bir bacağını...