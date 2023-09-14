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  4. Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı

Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı

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Ankara'da polis aracı olarak kullanılmak üzerine tahsis edilen Togg, Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor.

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