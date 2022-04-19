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  4. Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı

Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı

İstanbul Sultanbeyli'de bir şüpheli iki polis tarafından üst araması yapılarak araca bindirildi ancak polislerin beklemediği bir şey oldu...

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