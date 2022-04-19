Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı 19 Nisan 2022 Salı Saat: 18:20 İstanbul Sultanbeyli'de bir şüpheli iki polis tarafından üst araması yapılarak araca bindirildi ancak polislerin beklemediği bir şey oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625ed332b307d5266548a993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı İstanbul'da minibüs alev topuna döndü TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı! PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım İftar sonrası mahalleyi savaş alanına çevirdiler Sağır ve dilsiz dilenci yakalanınca bülbül kesildi