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  3. 25 Nisan 2019 22:55

Polis aracından düşen zanlı kaçtı, olay anı kameraya yansıdı

Rusya’da gözaltına alınan bir zanlı, polis merkezine götürülürken polis aracından düştü. Neye uğradığını şaşıran zanlı kendisine gelince hızla olay yerinden kaçarken, yaşananlar başka bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. Rusya’ya bağlı Mari El Özerk Cumhuriyeti’nde polis ekipleri adli bir olay için gelen ihbar üzerine, olayın yaşandığı adrese gitti. Adreste zanlıyı gözaltına alan...

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