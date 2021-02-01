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  3. 01 Şubat 2021 22:45

Polis, Boğaziçi Üniversitesi'ne girerek öğrencilere müdahale etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ederken yüzlerce polis Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’e girerek öğrencilere müdahale etti.

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