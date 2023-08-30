Polis çevirmesinde kadın sürücüden pes dedirten tehdit

Adana'da polis tarafından çevrilen bir kadın sürücü, polis memurunu "Devlet benim, vergi veriyorum. Müdürünü arayacağım" diyerek tehdit etti.

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