Polis ekipleri arbedeyi önlemek için havaya ateş açtı
08 Temmuz 2019 10:05
Polis ekipleri arbedeyi önlemek için havaya ateş açtı
İstanbul Tuzla’da bir kavga ihbarını değerlendiren polis ekipleri olay yerinde bir kişiyi gözaltına almaya çalışınca vatandaşlarla arbede yaşandı. Arbedenin büyümesi üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Yaşanan sıcak anlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi. Tuzla Şifa Mahallesinde önceki gün polis ekiplerine kavga ihbarı geldi. İhbar üzerine olay...