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  3. 17 Haziran 2017 08:15

Polis ekiplerinden film gibi operasyon

Muğla’nın Bodrum ilçesinde özel bir hastanede yöneticilik yapan bayanı gasp eden şahıs bıçağın ambalajının üzerinde bulunan barkod sayesinde yakalandı. Mutfak bıçağının ambalajından ki barkoddan yola çıkan polisler zanlıyı Bursa’da yakaladı.

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Babasına küfür ettiği için tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandı
Babasına küfür ettiği için tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandı
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Zincirleme kamyon kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı
Zincirleme kamyon kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı
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5 yaşındaki Mehmet kayıptı, akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı
5 yaşındaki Mehmet kayıptı, akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı
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Askerler hastaneye kaldırıldı
Askerler hastaneye kaldırıldı
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İftar sofraları Kiraz Bahçesi’nde kuruldu
İftar sofraları Kiraz Bahçesi’nde kuruldu
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Londrada yangın protestosu
Londrada yangın protestosu