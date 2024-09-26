Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 07:15 Güncelleme: 26 Eylül 2024 Perşembe 07:15 Kastamonu'da 2 şüpheli tartıştıkları polis ekiplerine silah çekip tehditler savurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f4dff0ce5733e4d506daf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi