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Polis engel olamadı, boğazını kesti

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Adıyaman’da, elindeki maket bıçağıyla sağa sola saldıran daha sonra polis ekiplerinden kaçarken boğazını kesen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

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