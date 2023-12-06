Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis engel olamadı, boğazını kesti Polis engel olamadı, boğazını kesti 06 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 14:05 Güncelleme: 06 Aralık 2023 Çarşamba 14:05 Adıyaman’da, elindeki maket bıçağıyla sağa sola saldıran daha sonra polis ekiplerinden kaçarken boğazını kesen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65705596a36e830ac40a8f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var Beşiktaş ve Milli Takım'ın yıldızına trafikte saldırı Karadeniz fındığı tehlikede! ''Kahverengi kokarca'' bahçeleri istila etti Sapık patrondan liseli kıza seri taciz: ''Her gün istismara uğradım'' Site içinde tarım! Traktörüyle ekiyor, biçiyor, satıyor! Kasklı saldırgan markette dehşet saçtı Mesut Yar SözcüTV'ye veda etti, belediye başkanı aday adayı oldu Tunceli kara gömüldü, yollar kapandı Türkiye'nin çöpe attığı sarı altın: Kendisi 30 kuruş, kabuğu 17 TL