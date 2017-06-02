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  3. 02 Haziran 2017 09:45

Polis esrarı bulmak için lastikçi oldu

Adana'da otoyolda durdurulan bir tırda, narkotik köpeğiyle yapılan aramada yük lastiklerinin içinden 147 kilo esrar çıktı.

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Aralarında 2 emniyet müdürünün de olduğu 21 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Aralarında 2 emniyet müdürünün de olduğu 21 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Lösemi hastası Ela için kök hücre seferberliği
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Beşiktaşta çöken yol 12 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı
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Şüpheli araçtan ateş açan şahıslar, polisi alarma geçirdi
Şüpheli araçtan ateş açan şahıslar, polisi alarma geçirdi