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  3. 02 Ağustos 2018 17:20

Polis firari hırsızları ’sanal arkadaş’ tuzağı ile yakaladı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde çok sayıda ev ve işyerinden hırsızlık yapan kişiler, polisin düzenlediği film gibi operasyonla yakalandı. Zanlıların izini süren polisin, firari hırsızları ’sanal arkadaş’ tuzağı kurarak yakaladığı öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri, Telsiz Mahallesi’ndeki bir apartmanın...

Bilgin Pro
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