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  3. 06 Ekim 2020 16:25

Polis göstericiyi köprüden attı (Şili bu görüntülerin şokunda)

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Ermenistan askeri sivilleri böyle öldürdü!
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Eşini aldatan adam sevgilisiyle babasını evlendirdi
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Akşener'den Erdoğan'a: Türk ekonomisi damadının oyun hamuru değil
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Ankara'da FETÖ operasyonu; 16 zanlı hakkında gözaltı kararı!
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Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığını işgal etti
Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığını işgal etti
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