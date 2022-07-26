Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis hırsızlardan el konulan Ferrari'yi polis aracı yaptı Polis hırsızlardan el konulan Ferrari'yi polis aracı yaptı 26 Temmuz 2022 Salı Saat: 10:30 Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile polis aracına dönüştürülerek güvenlik güçlerinin filosuna eklenen Ferrari'yi tanıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62df9830565f4e36a84c71f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gençlerin ''yol'' kavgası kanlı bitti Kısa sürede yayıldı: Aydın'da orman yangını Trafikte kadın şoföre yumruklu saldırı! AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalanladı Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!'' TRT'deki yayında ''soru'' kavgası! Sunucu ile spor yorumcusu böyle tartıştı! Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken... Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden