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  4. Polis hırsızlardan el konulan Ferrari'yi polis aracı yaptı

Polis hırsızlardan el konulan Ferrari'yi polis aracı yaptı

Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile polis aracına dönüştürülerek güvenlik güçlerinin filosuna eklenen Ferrari'yi tanıttı.

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