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Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca

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Tekirdağ'da polisin defalarca kez dur ihtarına uymayan şüpheli sürücü Amerikan filmlerini aratmayan ve yaklaşık 10 km süren kovalamacanın ardından polis aracına çarpmasıyla yakalandı.

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