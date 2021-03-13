Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis ile şüpheli kadın arasındaki çatışma kamerada Polis ile şüpheli kadın arasındaki çatışma kamerada 13 Mart 2021 Cumartesi Saat: 17:15 ABD’nin Tennessee eyaletinde polis, şüpheli bir aracı durdurduğu sırada araçtaki siyahi kadın tarafından kurşunların hedefi oldu. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604cc90da068270b717bad43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinayet mi, intihar mı? Şüphelinin ses kaydı ortaya çıktı Kılıçdaroğlu: ''Ekonomi paketinde 'işsizliği çözeceğiz' diye tek madde yok'' İstanbul'da trafik durdu! Havalandırma boşluğuna ''kumar'' baskını İstanbul'da genç kadın güpegündüz kabusu yaşadı! Meral Akşener’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması Ünlü şırdancı ''Şırdancı Bedo'' oratalığı birbirine kattı Meral Akşener’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması Kılıçdaroğlu: Saraylardan reformlar ancak bu kadar oluyor