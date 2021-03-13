Polis ile şüpheli kadın arasındaki çatışma kamerada

ABD’nin Tennessee eyaletinde polis, şüpheli bir aracı durdurduğu sırada araçtaki siyahi kadın tarafından kurşunların hedefi oldu. O anlar kameraya yansıdı.

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