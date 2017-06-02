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  3. 02 Haziran 2017 12:15

Polis ipi çektikçe spor otomobilden uyuşturucu fışkırdı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan İran plakalı lüks otomobilin zulasından uzanan ipi çeken polis ekipleri, 66 kilogram eroin ele geçirdi.

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