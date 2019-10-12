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  3. 12 Ekim 2019 14:15

Polis kangal köpeğiyle müdahale etti

Sirkeci'de telefon dükkanı çalışanları ile müşterileri arasında kavga çıktı. Olay yerinden geçen bir polis ekibi araçtan indirdiği kangal köpeğiyle olaya müdahale etti.

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