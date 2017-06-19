  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Haziran 2017 11:15

Polis kazma kürekle çalışıp, tarladan Hint keneviri söktü

Adana'da polis, mısır tarlasına yaptığı operasyonda boyu iki buçuk metreye ulaşan 567 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Video Galeri
Sabırsızlığı yüzünden hayatından oluyordu
Sabırsızlığı yüzünden hayatından oluyordu
Video Galeri
İstanbuldan Mardine dilek köprüsü
İstanbuldan Mardine dilek köprüsü
Video Galeri
Canlı yayında depreme yakalandı
Canlı yayında depreme yakalandı
Video Galeri
Kaybolan çocuk önce ağladı, sonra ağlattı
Kaybolan çocuk önce ağladı, sonra ağlattı
Video Galeri
Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
İstanbulda ibretlik görüntü
İstanbulda ibretlik görüntü