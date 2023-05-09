Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis kuş uçurtmadı; bir gecede onlaraca gözaltı Polis kuş uçurtmadı; bir gecede onlaraca gözaltı 09 Mayıs 2023 Salı Saat: 13:15 Aksaray’da polisin yaptığı denetim, uygulama ve operasyonlarda yakalanan 110 şahıstan 57’si tutuklanarak cezaevine kondu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645a1d47b3355a6f5c1817f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet Polise yumruk attı, yine polis kurtardı Kamu işçisinin zam oranı açıklandı; en düşük maaş belli oldu Atatürk Evi'ne saldırıp ortalığı savaş alanına çevirdiler Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda Türk bilim insanlarından depremde hayat kurtaracak keşif Sokak ortasında kadına şiddete linç girişimi Mansur Yavaş'tan Cübbeli Ahmet'e sert yanıt: ''Seviyesine düşmem, hukuk halledecek!'' İstanbul'da fuhuş baskını: 4 kadın kurtarıldı