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Polis kuş uçurtmadı; bir gecede onlaraca gözaltı

Aksaray’da polisin yaptığı denetim, uygulama ve operasyonlarda yakalanan 110 şahıstan 57’si tutuklanarak cezaevine kondu.

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